¡Ú¥Ê¥¤¥í¥Ó¶¦Æ±¡Û¥³¥ó¥´¡Êµì¥¶¥¤¡¼¥ë¡ËËÌÀ¾Éô¤ÎÀÖÆ»½£¤òÎ®¤ì¤ë¥³¥ó¥´Àî¤Ç11Æü¡¢¾èµÒÌó500¿Í¤ò¾è¤»¤¿Á¥¤¬²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÅ¾Ê¤¤·¡¢107¿Í¤¬»àË´¡¢146¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬12ÆüÊó¤¸¤¿¡£Æ±½£¤Ç¤Ï10Æü¤Ë¤âÊÌ¤ÎÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤Æ86¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ¥¤Î¾èµÒ¤ÎÂçÈ¾¤Ï³ØÀ¸¤Ç¡¢²áÀÑºÜ¤äÌë´Ö¤Î¹Ò¹Ô¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥´¤Ç¤ÏÁ¥¤¬¼çÍ×¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤À¤¬¡¢Äê°÷Ä¶²á¤äÀ°È÷ÉÔÎÉ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÁ¥Çõ»ö