J1リーグ第29節 町田 1（0-0）1 横浜FC19:05キックオフ町田GIONスタジアム入場者数 7,035人試合データリンクはこちら9試合負けなしから前節川崎戦は3-5で手厳しい敗戦を喫した。この一敗が町田に影を落としたようだ。前半30分まではボールを奪うと失点リスクを減らしたいのか、ひたすら前線めがけて蹴りまくる。2024年の調子の悪いときの町田の姿にそっくりだった。何の工夫もないロングフィードで藤尾翔太はひたすらボールを