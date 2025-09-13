健康で長生きするためにはどうしたらいいのか。肝臓専門医の浅部伸一さんは「脂肪肝には注意したほうがいい。アルコールを飲まない人や痩せている人でも、発症するリスクがある。就寝前2時間以内の食事を頻繁にしている人や、過度なダイエットを繰り返している人は要注意だ」という――。（第1回）※本稿は浅部伸一『健康長寿の人が毎日やっている肝臓にいいこと』（自由国民社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ho