「広島９−０中日」（１２日、マツダスタジアム）点差が開いていたことは広島・森翔平投手には関係なかった。８点リードの七回２死一、二塁。山本に渾身（こんしん）の１４８キロ直球を投げ込み、見逃し三振に斬るとマウンドでほえた。「なんとか気持ちを入れた」。７回を投げきり、８安打無失点で自己最多を更新する７勝目をつかんだ。同じ失敗は繰り返さなかった。前回登板の５日・阪神戦（甲子園）では打線が初回に先制点