セ・パともにハイレベルな新人王争いが繰り広げられている2025年シーズンのプロ野球。12日に放送されたCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、パ・リーグの新人王争いに注目した。番組でMCを務めた谷繁元信氏は「楽天の宗山はあと1本で100安打ですからね」と話し、解説者の野村弘樹氏は「野手は大卒ルーキーの3人（宗山塁・西川史礁・渡部聖弥）が候補でしょうかね。規定打席に乗るか乗らないかでも変わってくると思います