フリーアナウンサー徳光和夫（84）が13日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。自民党について私見を語った。冒頭のトークで「そうですね、さてこの1週間ふりかえりますと、7日の日曜日にはついにですね石破総理が退陣表明をいたしましてですね。なんかね、石破さんの辞任に関しまして、自民党は党内のことに目を向けていてまた世間とこう、ちょっと距離ができてしまったんじゃないかなって