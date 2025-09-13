9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥ì¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¡Û¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÏºÇÆâ¤Ø1ÈÖÏÈ¥²¡¼¥È¤«¤é¸½ÃÏ»þ´Ö9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢±¹¼ËÆâ±¿Æ°ÇÏ¾ì¡Ê¥À¡¼¥È¡Ë¤Çµ³¾è±¿Æ°¤ò¾Ã²½¡£ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬¸Ù¤êÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÏÈ½ç¤Ï¥²¡¼¥È1ÈÖ¤Ë·èÄê¡£ºä°æµ³¼ê¤Ï¡Ö8Æ¬Î©¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÏÈ½ç¤Ë