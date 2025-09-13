◆米大リーグレッドソックス―ヤンキース（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１２日（日本時間１３日）、敵地でのレッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、２試合連続の４７号を放った。通算３６２号はジョー・ディマジオを抜いてヤンキース単独４位となった。１回１死、右腕ジオリトの１ストライク後の２球目をたたいたジャッジの打球は中堅左のグ