◆米マイナー３Ａシラキュース―ウースター（１２日、米ニューヨーク州シラキュース＝ＮＢＴバンクスタジアム）メッツの千賀滉大投手が１２日（日本時間１３日）、傘下３Ａシラキュース本拠でのウースター（レッドソックス３Ａ）戦で先発した。初回を３者凡退２奪三振で立ち上がった。２回は先頭打者に左前へのポテンヒットで出塁を許し、ランナーは二ゴロで二進。続く打者を空振り三振で２死としたが、７番打者に右翼線を破