「広島９−０中日」（１２日、マツダスタジアム）広島・小園海斗内野手（２５）が初回に先制の右前適時打マーク。４試合連続で初回に先制打を記録する絶好調ぶりを示した。２安打１四球で、リーグトップの打率・３０５、１４８安打に加えて、出塁率・３５８も僅差の２位。“３冠”の可能性も見えてきた。チームは９月２年ぶりの連勝で４位に再浮上。逆転でのＣＳ進出へ、望みをつないだ。新井監督の主な一問一答は以下の通り。