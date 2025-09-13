レディースブランド「dazzlin」とモデル・藤井サチさんによる待望のコラボレーション第2弾が、この秋ついに登場します。テーマは「上品だけど頑張りすぎない抜け感」。クラシカルな秋のムードをまとい、特別な日から日常まで幅広く活躍する全4アイテムが揃いました。ドレス、ワンピース、そして計算されたシルエットのトレンチまで、今季のワードローブに華を添えるラインナップです。