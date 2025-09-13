º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ÎÂè24½µ¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍè½µÍ½¹ð¤¬13Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£Íè½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¿®¤¸¡¢¶òÄ¾¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£¿ó¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤ÎÇä¤ì¹Ô¤­¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë»