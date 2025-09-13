＜ソニー 日本女子プロ選手権3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞連日のサスペンデッドとなった国内女子メジャー大会は、第2ラウンドが終了した。午前7時24分に再開し、前日未ホールアウトだった10人は午前7時53分にプレー終了。トータル10アンダー・単独首位に佐藤心結が立った。【写真】韓国から注目の“キューティフル”トータル7アンダー・2位タイに桑木志帆と金澤志奈、トータル6アンダー・4位