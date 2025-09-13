¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê32¡Ë¤Î¿·¤·¤¤·ÀÌó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¥¹¥«¥¦¥È¡¢µåÃÄ´´Éô¡¢ÂåÍý¿Í¤Ê¤É20¿Í¤ËÄ´ºº¤·¡¢µ­»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç50ËÜÎÝÂÇ¡¢123ÂÇÅÀ¡¢OPS.929¤È¥­¥ã¥ê¥¢¥Ù¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¡£°ìÊý¤ÇÍèÇ¯3·î¤Ç33ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî2Ç¯¤Ç¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«13»î¹ç¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬É¾²Á¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î·ÀÌóÁí³Û¤ÎÍ½Â¬¤Ï3Ç¯9000Ëü