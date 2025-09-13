アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の濱田崇裕が１３日、中継リポーターを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。濱田は初のリポーターとなった「生中継」コーナーで兵庫・姫路市内から登場した。濱田は初のリポーターとなった「生中継」コーナーで兵庫県・姫路市内から登場した。カメラへ向かって小走りで登場した濱田は「全国のみなさん、おはようござ