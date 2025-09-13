サッカーJ1リーグは、12日（金）、に第29節の3試合が行われました。首位の京都サンガF.C.は、6位サンフレッチェ広島とのアウェーゲーム。終盤までリードを許していたものの、FWラファエルエリアス選手のリーグ戦5試合連続ゴールとなる今季16得点目で同点。引き分けたものの、首位をキープしました。首位京都を追いかける2位柏レイソルと3位ヴィッセル神戸はスコアレスドロー。5位FC町田ゼルビアはJ1残留争いにいる横浜FCと引き分