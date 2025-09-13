【その他の画像・動画等を元記事で観る】 草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）主演を務める、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の第1弾となる本編映像が解禁された。 ■草なぎ剛演じる遺品整理人が、事情を抱えた家族に寄り添う 本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が