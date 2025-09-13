動き始めた「対策基本法」に期待の声日本の慢性痛治療はなぜ進まないのか？今度こそ、慢性の痛み対策基本法が成立するかもしれない――。2025年6月13日に閣議決定された「骨太の方針2025」に、「がん対策」「循環器病対策」「慢性腎臓病対策」「慢性閉塞性肺疾患（COPD）」などともに「慢性疼痛等の疾患に応じた対策」の14文字が盛り込まれたとき、北原雅樹氏（横浜市立大学附属市民総合医療センター ペインクリニック内科）ら