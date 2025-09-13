ラ・リーガのレアル・マドリードは12日、同クラブに所属するドイツ代表DFアントニオ・リュディガーの負傷状況を発表した。現在32歳のリュディガーは、2011年にシュトゥットガルトのBチームでプロキャリアをスタート。翌年にトップチームへ昇格を果たすと、ローマでのプレーを経て、2017年夏にチェルシーへと完全移籍で加わった。2022年6月にはレアル・マドリードに加入し、ここまで公式戦157試合出場7ゴール2アシストをマーク