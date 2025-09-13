こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。汚れが蓄積した車の窓ガラスだと雨天時に見にくいですよね。安全運転のためには定期的な油膜除去と合わせて、コーティング併用で撥水性能を長続きさせるのもポイントです。そこで今回はサッと使える簡易系ガラスコーティングの中から、クラウドファンディングで先行販売中の「LADASクリアコート」という製品を試したレポートをお届けします。コーティ