中国のSNS・小紅書（RED）に11日、10年ぶりの日本旅行の感想を17枚の写真と共につづった中国人男性の手記が掲載された。以下はその概要。2015年の初めに東京を訪れ、その文明的で秩序ある様子に驚いた。（同年）8月には大阪を訪れ、社会の精緻を感じた。その後は、名古屋、岐阜、沖縄、神戸を巡った。そして今年、再び岡山と東京を訪れた。10年の時を経て比較すると、感慨もひとしおである。日本の街は依然としてちり一つないほど