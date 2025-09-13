初めて帳簿付けにチャレンジするけれど、不安を感じる方も多いでしょう。会計や経理に関わった経験がないと、帳簿付けはハードルが高く感じるかもしれません。そこでこの記事では初心者の方でも理解できるよう、帳簿付けの種類や具体的な方法をわかりやすく解説します。※画像はイメージそもそも帳簿付けはなぜ必要？帳簿付けとは、事業を営むうえで発生する取引・お金の流れを記録することです。○帳簿付けは個人事業主の義務帳簿