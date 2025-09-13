BMW PGA選手権欧州男子ゴルフツアーのBMW PGA選手権が12日、英ウェントワースC（7267ヤード、パー72）で第2日が行われた。初日に続き日没サスペンデッドとなったが、松山英樹（LEXUS）が2イーグル、5バーディー、1ボギーの「64」で回り、通算12アンダー。単独での暫定首位に浮上した。松山が急浮上だ。4番、17番でイーグルを奪うなど好プレー。特に17番パー5ではグリーン脇から、絶妙なアプローチ。これが直接カップインし、ギ