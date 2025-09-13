NHK「おかあさんといっしょ」の9代目うたのおにいさんで歌手の杉田あきひろ(60)が12日までにXを更新。22年8月、ステージ3の喉頭がんであることを公表、放射線治療を開始。今年1月、再発なしとの診断を受けたが、「中咽頭癌と同じ感じの色味と不気味な膨らみでした。位置もほぼ同じ」箇所に、「今まで経験した事のない激痛」に襲われたことを報告した。 【写真】懐かし～い！田中星児とのコンサートのリハ