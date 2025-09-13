¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»°µÈºÌ²Ö »³ºê¸­¿Í¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢²ìÍè¸­¿Í¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê9·î25ÆüÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£ÁíÀª13¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç