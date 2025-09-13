山中慎介インタビュー中編（前編：山中慎介が井上尚弥vsアフマダリエフを予想挑戦者とは実力差があるが「どこか不気味な怖さがある」＞＞）ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との大一番に向け、井上尚弥はそのアフマダリエフに唯一の黒星をつけた元王者マーロン・タパレス（フィリピン）と約1カ月のスパーリングを実施。さらに、13年ぶりに帝拳ジムへ出稽古し、世界を視野に入れるサウスポー４人とのスパーで仕