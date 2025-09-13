しまなみ海道と“ド並行” 尾道〜今治航路が復活“サイクリストの聖地”として知られる瀬戸内海の「しまなみ海道」、その南北の玄関に位置する広島県尾道と愛媛県今治のあいだに旅客航路が復活します。2025年10月より、実に”26年ぶり”という旅客船の運航が週末・祝日限定で実現します。【これは楽しそう！】まさに島巡りな「尾道〜今治航路」を体験！（地図／写真）かつて「しまなみ海道」全開通を受けて廃止された瀬戸内の主