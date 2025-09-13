人生は「毎日の生活」の蓄積です。そして、その毎日の生活とは、その人の「習慣」です。仕事も恋愛もお金も何もかも「習慣」の結果なのです。今回紹介するのは、42歳の専業主婦で、年収700万円の夫と娘の3人で暮らしています。浪費癖があり、家計のやりくりに悩んでいますが、好転するきっかけがありました。『ハンディ版 マンガ たった1分でできて、一生が変わる！ 魔法の習慣』（Gakken）より抜粋して、人生を幸せに導いてくれる