¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡×¤¬9·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ª¤È9·îÃæ¤Ë´óÉÕ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¡£¶î¤±¹þ¤ß´óÉÕ¤Ç¤Ï¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÒCFP¡Ó¡¢À¸³èÀß·×½Î¥¯¥ë¡¼¼èÄùÌò¿¼ÅÄ¾½·Ã¡Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï9·î30Æü¤Þ¤Ç¡ª2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ý