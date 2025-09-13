シンガー・ソングライター柴田淳（48）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。参政党の那覇市議が市議会でトランスジェンダーの性自認が「伝染する」などと病気に例えるような差別発言をしたとの報道を引用し「なんで参政党って、いうことなすこと陰謀論ばっかりなんだろう」と、疑問を投げかけた。柴田が引用した報道によると、参政党から今年7月20日の参院選と同日選だった那覇市議選に出馬し、トップ当選した和田圭子市議が12