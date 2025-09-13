「ときには孤独になることが、『生きがい』を深めていく」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が登場。「孤独は悪いことのように思われがちで、もちろん人といろいろ行き交うことって大事なんですけど、たまにはやっぱり孤独である時間って必要だと思うんですよ」と、自身の考える“孤独”の役割について語った。 茂木氏は、自分自身のユニークさに向き合うためには「他の方に影響を受けすぎると、本