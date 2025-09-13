「ユナイテッドアローズ」は、10月4日（土）から、サンリオキャラクターのハローキティと初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や公式オンラインなどで発売。発売に先駆けて公式オンラインでは、9月10日（水）より、一部商品の予約受付を開始した。【写真】双子の妹のミミィも登場！トートバッグなどコラボアイテム一覧■こだわりたっぷりのアイテム今回発売されるのは、ハローキティのかわいらしさはそのままに「ユ