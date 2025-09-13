「プリキュア」シリーズの最新作でアイドルをモチーフにしたアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）。その劇場版『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』が、9月12日より全国公開中。不思議な「アイアイ島」を舞台に、“宇宙1”のアイドルフェスティバルに出演することになったアイドルプリキュアが、島と世界に襲い掛かったピンチを救うため大