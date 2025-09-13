¡Ê¡Ë¤ÏÍ½ÁÛ1³ôÍø±×¡¢Ã±°Ì:¥É¥ë 18Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ê3.62¡Ë ¥ì¥Êー¡Ê2.10¡Ë ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹