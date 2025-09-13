超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #3』が9月12日に配信。出演した学生が「アメリカ留学を通して磨いた対話力」についてプレゼンテーションを行った。【映像】アメリカ留学した青学生にやや辛口の評価が出た瞬間同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアル