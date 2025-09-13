Àï¸å80Ç¯´ë²è¤Î¼èºàÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤àÄ¹ß·½ÕÃË¤µ¤ó¡Ê100¡Ë¡£2Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï98ºÐ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤É¤³¤Ë¤Ç¤â½Ð¤«¤±¤ë¤Û¤ÉÂ­¹ø¤â¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë¤Ï¹³¤¨¤º¡¢¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤ÇÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¿ê¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Îµ­²±¤¬Çö¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡Äµ­Ï¿¤òÎ±¤á¤¿¤¤¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í½÷À­¤È¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡È¹á