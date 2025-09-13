¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¡Û(¥Ð¥¤¥¢¥ì¡¼¥Ê)¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó 3-1(Á°È¾2-0)¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥ì]¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É2(10Ê¬¡¢90Ê¬+8)¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯(45Ê¬+4)[¥Õ]¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó(52Ê¬)<Âà¾ì>[¥ì]¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò(59Ê¬)¡¢¥¨¥­¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(90Ê¬+2)<·Ù¹ð>[¥ì]¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò2(19Ê¬¡¢59Ê¬)¡¢¥¨¥­¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹2(78Ê¬¡¢90Ê¬+2)¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹(90Ê¬+4)[¥Õ]¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó(79Ê¬)¡¢¥¨