「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」が、シューズ「ゲル エヌワイシー（GEL-NYC）」のエクスクルーシブモデルを発売する。9月12日の12時からASICS SportStyle DTC、「ミタスニーカーズ（mita sneakers）」、「ヘリンボーン フットウェア（Herringbone Footwear）」で予約を受け付け、9月19日に同店舗で販売する。 【画像をもっと見る】 ゲル エヌワイシーは、「アウェイク ニューヨーク