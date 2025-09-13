本日9月13日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆内田篤人が行く！日本列島 ダーツの旅 in 秋田県由利本荘市西目町サッカー元日本代表の内田篤人がダーツの旅に初参戦。漁港で運搬作業中の男性に話しかけるも、秋田の方言に大困惑。海岸で出会ったサーファーたちは、元プロスノーボーダーと判明。中にはスノーボード五輪金メダリストに関係するスゴイ人物も。息