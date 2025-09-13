13Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ80±ß°Â¤Î4Ëü4400±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 45200.70±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 44768.12±ß12ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ 44499.00±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 44400.00±ß13ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 44150.00±ß5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 43797.30±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 43205.00±ß°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 43