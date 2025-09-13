13Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ôÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ3¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î750¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 813.85¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 801.31¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 788.78¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 778.00¥Ý¥¤¥ó¥È°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 776.24¥Ý¥¤¥ó¥È25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 768.00¥Ý¥¤¥ó¥È°ìÌÜ¶Ñ