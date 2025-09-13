¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê48¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼Î¤Æ¤ëºÝ¤Ë¡È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÀ¤¤¶â¶ñ¤Ï¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë²áÄø¤Ç°ÛÊª¤ò¼è¤ëÊ¬Î¥µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤·¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥é¤ÎÂÞ¤ÎÊý¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ç