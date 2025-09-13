「106億円を熔かした男」こと、大王製紙の社長と会長を務め、カジノに自社の資金をつぎ込んで実刑判決を受けた東大法学部卒の井川意高（もとたか）氏（60）が13日、X（旧ツイッター）を更新。米ユタ州のユタバレー大で10日、著名な保守系の政治活動かチャーリー・カーク氏（31）が討論中撃たれて死亡した件をめぐり、私見などをつづった。この件をめぐっては漫画家の倉田真由美氏が11日、自身のXに「トランプ大統領も選挙前演説中