松井珠理奈が10年ぶりとなる2nd写真集『松井珠理奈写真集 アイヲシル』（宝島社）を9月9日に発売。愛してやまない地元・東海地方（愛知、岐阜、三重）で全編撮影された本著は、ドキッとさせられる初のランジェリーカットからSKE48時代と変わらない笑顔まで、28歳となった彼女の“今”の魅力が存分に感じられる一冊に。グループ卒業、充電期間を経て自分と向き合った彼女が、“ありのままを見せたい”とチャレンジした本著への想