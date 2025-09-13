Äó¶¡ Ãã±±»³Æ°Êª±à Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤ÎÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤ËÍè·î¡¢¥ª¥¹¤Î¡Ö¥¢¥ß¥á¥­¥ê¥ó¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£ ¥ª¥¹¤Î¥¢¥ß¥á¥­¥ê¥ó¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡×¤Ï2ºÐ¤Ç¡¢10·î20Æü¤ËÄ¹Ìî»Ô¤ÎÃã±±»³Æ°Êª±à¤«¤éÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¹¤È¤ÎÈË¿£¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢Åì»³Æ°¿¢Êª±à¤Î¥­¥ê¥ó¤Ï¥ª¥¹2Æ¬¡¢¥á¥¹2Æ¬¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4Æ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡×¤Ï10·î21Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ß¥á¥­¥ê¥ó¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥±¥Ë¥¢ËÌÉô¤«