»ä¤¬»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤Ç¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤­¤¿4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¾¡¼ê¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»ä¤âËè²óÉÕ¤­Åº¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼êÅÚ»º¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð°Õ³°¤ÈÂç¤­¤Ê½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¼êÅÚ»ºÌäÂê¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ªÍ§Ã£¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª º£²óÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤È¤Ïµ¤·Ú¤ËËÜ²»¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»ä¤À¤±¤¬