【達人のプラモ術】エクスプラス「1/35 ジュラシック・パークIII スピノサウルス」01/03毎日酷暑が続くこの夏、涼を求めて映画館へGO！というワケで、先日観て参りました。恐竜好きとしてはお待たせしました！の新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』。2022年公開の『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』で大団円を迎えてから3年リブート作品となる本作では再び恐竜たちが大暴れします。特に2001年公開の『ジュラシ