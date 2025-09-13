「新選組血風録」の土方歳三役で一世を風靡した俳優の栗塚旭さんが88歳で亡くなったことを12日、時代劇専門チャンネルが伝えた。栗塚さんは時代劇専門チャンネルでは長年にわたり、時代劇情報番組やオリジナル番組・企画に多数出演。さらにオリジナル時代劇「三屋清左衛門残日録」シリーズ（2016年～）では、主演の北大路欣也さん演じる清左衛門の通う中根道場の主・中根弥三郎役として、第8作「春を待つこころ」