ここ数年の日本の酷暑は、エアコンなしでは命の危険すら感じるレベル。しかし、年間を通して30度を超える常夏のベトナム・ホーチミン市で、筆者はエアコンなしで驚くほど快適な住宅体験をしました。熱い夏を少し過ごしやすくするヒントを探るべく、エアコンに頼らない住まいを設計し暮らしている建築家Nam（ナム）さん＆Linh（リンさん）（K59 Atelier）と、建築設計事務所studio anettai（スタジオ・アネッタイ）を取材しました。