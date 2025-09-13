今年3月に亡くなったいしだあゆみさんは、歌手として活動する中で苦悶していた。元マネージャーが回想する、スターの素顔と栄光の軌跡。人気があるって、ものすごくつらいことなのよ「野田ちゃん、もたない。私もう、精神的にもたない……」マネージャーになって3年ほどが経ち、ようやく「一人前」と認めてもらった頃、いしださんは僕にそうこぼすようになりました。累計150万枚の大ヒットを記録した『ブルー・ライト・ヨコハマ』